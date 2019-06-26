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На Крымском мосту зафиксировано рекордное нарушение скорости

Василиса Морозова
14:14 26.06.2019
Водитель BMW разогнался до скорости 243 км/ч на Крымском мосту через Керченский пролив.
На Крымском мосту зафиксировано рекордное нарушение скорости
© Фото: Инфоцентр, Крымский мост

На Крымском мосту было зафиксировано рекордное нарушение скорости - на скорости более 240 км/ч водитель автомобиля BMW X6 проехался в сторону полуострова. Об этом рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.

Как он рассказал РИА Новости, в феврале 2019 года автомобиль BMW X6 проехал по Крымскому мосту по направлению в Крым со скоростью 243 км/ч. Нарушитель был оштрафован на пять тысяч рублей.

По словам Леонтьева, по Крыму фиксируется много нарушений по превышению скоростного режима. На Крымском мосту размещены десять приборов фотофиксации нарушений. Максимально разрешенная скорость движения транспорта составляет 90 км/ч.

Представитель ГИБДД рассказал, что большинство ДТП на полуострове связано с превышением скорости, выездом на полосу встречного движения, а такжес остановками в неположенных местах.

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