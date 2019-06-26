Журналист Los Angeles Times порекомендовал американцам отдых в Крыму
Американский журналист Джеф Опдайк опубликовал в газете The Los Angeles Times материал, посвященный отдыху в Крыму. Он отметил, что регион отличается живописностью, а местные жители - гостеприимством.
Опдайк предупредил читателей, что после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, Киев считает въезжающих туда нарушителями и грозит штрафом и санкциями вплоть до лишения свободы.
В тоже время автор материала отметил, что местные жители приветствовали этот шаг и утверждают, что живут они лучше, чем пять лет назад - при украинской власти.
Опдайк признался, что отдыхал в Крыму пять раз и рассказал американцам, какие места стоит обязательно посетить. Журналист предложил читателям совершить четырехдневный тур с рекомендациями по каждому дню. Город Ялту он сравнивает с американской Санта-Барбарой.
Среди достопримечательностей, которые Опдайк советует посетить, названы Воронцовский и Ливадийский дворцы, гора Ай-Петри, «Ласточкино Гнездо», Балаклавские штольни, винодельческий завод «Массандра» и генуэзская крепость в Судаке.