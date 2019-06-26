Путин распорядился создать программы по развитию дорожной сети во всех регионах

Все российские регионы должны разработать и внедрить программу, рассчитанную до 2024 года, для достижения системных перемен в дорожной сети, заявил президент России Владимир Путин.

«Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу и не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года», - отметил президент.

По мнению главы государства, такой подход обеспечит строителям возможность планировать работу и заранее приобретать дорогостоящую технику. Об этом Путин сказал на заседании Госсовета.

Президент также затронул тему освещенности дорог. По его словам, из-за высоких ночных тарифов на электроэнергию в этой сфере все еще существуют проблемы.

«Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе от их освещенности. С этим у нас, прямо скажем, беда», - добавил Путин.

Он подчеркнул, что за эту ситуацию отвечают энергетики, главы регионов и правительство в целом. Президент призвал всех ответственных приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог, в частности, за пределами агломераций.