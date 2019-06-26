Москву ждут рекордные колебания атмосферного давления

В ближайшие два дня уровень атмосферного давления в столице резко понизится. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 27 июня, стрелки барометров могут опуститься до рекордно низкого уровня, побив значение 63-летней давности.

Уже завтра атмосферное давление в Москве понизится примерно на 14 единиц, составив 738 мм ртутного столба. А 28 июня опустится еще ниже, до 730 мм. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1956 году и составил 732 мм ртутного столба.

«29 июня с отходом циклона на северо-восток от Москвы давление перейдет на рост, повысившись на 10 единиц, но будет еще ниже нормального. И только в последний день июня оно приблизится к летней норме», - сообщается на портале «Метеоновости».

Специалисты отмечают, что из-за сильных перепадов давления может наблюдаться ухудшение самочувствия не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у вполне здоровых. В это время нужно ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.