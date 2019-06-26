Гендиректор «Магнита» уходит со своего поста

Гендиректор одной из крупнейших российских торговых сетей «Магнит» Ольга Наумова уходит с занимаемой должности. Как отмечается на официальном сайте компании, она приняла это решение сама.

«Ольга Наумова, в настоящий момент занимающая должность генерального директора ПАО "Магнит", приняла решение покинуть Компанию из-за разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса», - отмечается на сайте.

Ее обязанности возьмет на себя Ян Дюннинг, одновременно являющийся и президентом ПАО «Магнит».

Ольга Наумова пришла в «Магнит» в мае 2018 года для того, чтобы возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования ее лидерских позиций на рынке.