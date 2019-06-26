В Донбассе в районе Станицы Луганской началось разведение сил

Народная милиция ЛНР начала отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе. Об этом сообщил «Луганскому информационному центру» офицер представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов.

«26 июня Народная милиция ЛНР приступила к разведению сил и средств на участке № 1 Станица Луганская», - заявил он.

Офицер отметил, что данный процесс займет до трех дней.

Иванов также добавил, что «СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса разведения сил с нулевых позиций».

Напомним, в 2016 году контактной группой по урегулированию ситуации на Украине было подписано рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. В районе населенных пунктов Петровское и Золотое отвод сил состоялся, а в Станице Луганской он многократно срывался.