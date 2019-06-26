Песков озвучил условия участия России в ПАСЕ

Возвращение России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы можно только приветствовать. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Я еще раз повторяю, что в данном случае побеждает здравый смысл, потому что без участия РФ работа ПАСЕ не может и не могла быть полноценной», - отметил представитель Кремля.

Однако, по словам Пескова, для этого есть некоторые условия. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что возобновление работы представителей российской делегации в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе.

«Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации», - отметил он.

Напомним, 24 июня члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за возвращение российской делегации в свой состав. Однако часть парламентариев смогла оспорить это решение. Голосование по этому вопросу должно состояться сегодня, 26 июня. Комитет ПАСЕ по мониторингу уже порекомендовал подтвердить полномочия российской делегации.