Совфед назначил нового заместителя генпрокурора РФ

В Совете Федерации назначили нового заместителя генерального прокурора РФ. Им стал госсоветник юстиции 3-го класса Дмитрий Демешин. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что он обещал сделать все возможное, чтобы победить кумовство на Кавказе.

«Юрий Яковлевич (Чайка) проинформировал нас о том, что после назначения, если оно состоится сегодня, Дмитрий Викторович будет отвечать за Северо-Кавказский регион», - заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сам Демешин сказал, что планирует заняться вопросами противодействия экстремизму, контроля бюджета и надзором за тарифообразованием, а также кумовством. По его словам, команда для работы на Северном Кавказе собралась сильная.

«Оберегать закон и защищать права граждан - наша основная функция, этим мы и будем заниматься. Это, безусловно, и контроль бюджета. Есть проблемы, которые уже выявлены, в том числе и последние скандалы», - цитирует ТАСС нового заместителя генерального прокурора.

Демешин работает в органах прокуратуры с 1997 года, большую часть времени - на руководящих должностях. В 2017 году стал работать начальником управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.