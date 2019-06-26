«Пошутили»: торт с «надгробиями» презентовали выпускникам в Красноярске
Учащихся одной из красноярских школ угостили необычным тортом в честь окончания учебного года. Кулинарное изделие было украшено фотографиями выпускников, которые были очень похожи на надгробия.
Как пишут в паблике «ВКонтакте» Типичный Красноярск - Столица Сибири, сюрприз подготовили родители выпускников школы №143. Некоторые из родителей были возмущены формой фотографий, утверждая, что они напоминают надгробия. Они сделали снимки «шедевра» и опубликовали в социальных сетях.
«Родители очень огорчены, что их идею так неправильно поняли», - сказала директор школы Светлана Савенко.
По словам одной из учениц, выпускники нашли свои фотографии на торте и быстро съели его, и никто не возмущался.
«Мы пришли в класс, открыли торт и начали кушать. Некоторые пошутили, что это как могилки. Мы посмеялись с этого и забыли сразу же. Торт был очень вкусный», - рассказала порталу NGS24 одна из выпускниц.