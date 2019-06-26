Дагестанских ополченцев могут приравнять к ветеранам боевых действий

В Госдуму внесен проект, который приравняет к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, сражавшихся против боевиков. Законопроект внес депутат от «Единой России» Умахан Умаханов, представляющий комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

C соответствующей просьбой обратились к президенту РФ во время «Прямой линии» мужчины из дагестанского села Ботлих, противостоявшие с оружием в руках в августе 1999 года вторгшимся в Дагестан бандам боевиков.

Владимир Путин заявил, что это делается не сложно, и соответствующее решение обязательно нужно принять. Для этого нужно просто внести членов ополчения в соответствующий лист действующего в России закона. Президент дал правительству поручение проработать этот вопрос как можно быстрее.

В августе 1999 года в Дагестан вторглись банды боевиков, которыми руководили Шамиль Басаев и Хаттаб. Тогда на помощь российским войскам пришли отряды ополченцев, состоявшие из местных жителей.