Мужчина облил себя бензином рядом со зданием Минстроя в Москве
Протестующий хотел построить дом под Рязанью, ему не дали этого сделать, поэтому он и пришел к Минстрою.
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Рядом со зданием Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и обещал поджечь, если к нему не выйдет глава ведомства Владимир Якушев.
По данным паблика Mash, протестующий хотел построить дом в Рязанской области, ему не дали этого сделать, поэтому он и пришел к Минстрою.
Позднее к мужчине вышел заместитель главы Министерства строительства Юрий Гордеев. Внутри здания мужчина пообщался с представителем ведомства.
После переговоров его задержали. Перед его посадкой в машину полиции мужчина заявил: «Меня зовут Абдусалам Алидабаевич».