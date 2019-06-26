Мужчина облил себя бензином рядом со зданием Минстроя в Москве

Рядом со зданием Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и обещал поджечь, если к нему не выйдет глава ведомства Владимир Якушев.

По данным паблика Mash, протестующий хотел построить дом в Рязанской области, ему не дали этого сделать, поэтому он и пришел к Минстрою.

Позднее к мужчине вышел заместитель главы Министерства строительства Юрий Гордеев. Внутри здания мужчина пообщался с представителем ведомства.

После переговоров его задержали. Перед его посадкой в машину полиции мужчина заявил: «Меня зовут Абдусалам Алидабаевич».