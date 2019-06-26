Минобороны Белоруссии подписало ряд контрактов на форуме «Армия-2019»

Министерство обороны Белоруссии подписало ряд контрактов с российскими оборонными заводами на форуме «Армия-2019». Об этом заявили в белорусском ведомстве.

Были подписаны контракты на поставку допкомплектующих для радиолокационных станций «Противник-Г», которые охраняют белорусскую границу, на проведение капремонта авиационных двигателей для самолетов Ил-76МД для увеличения срока эксплуатации на 12 лет.

Минобороны Белоруссии заключило контракт с корпорацией «Уралвагонзавод» на модернизацию одиннадцати танков Т-72Б до уровня Т-72Б3 в 2019-2020 годах. В ведомстве отметили, что «Уралвагонзавод» успешно модернизирует танки Т-72Б для белорусской армии.

Также сообщается о подписании контракта с научно-производственной корпорацией «Иркут» о дооборудовании самолета Як-130, чтобы установить на него белорусский бортовой комплекс обороны «Талисман» для защиты машины от ЗРК и авиационных ракетных комплексов перехвата.