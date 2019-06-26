Вышли из берегов: в Иркутской области введен режим ЧС из-за дождей

Проливные дожди в Иркутской области спровоцировали выход из берегов притоков Ангары. За прошедшую ночь уровень воды в нескольких реках поднялся почти на 2 метра, превысив критическую отметку. В некоторых районах введен режим ЧС.

Вода затапливает поселки, заливает дачные участки и дома. Из детского лагеря «Заря», расположенного в зоне паводка на берегу реки Уда, эвакуировано больше 400 человек, сообщает «Интерфакс». Размыты дороги, в настоящее время невозможно добраться до двух населенных пунктов.

Спасатели обходят каждый дом, оказывают адресную помощь. Людям доставляют продукты, питьевую воду и лекарства. На случай ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения. К вылету готов вертолет Ми-8.