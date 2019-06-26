В ДНР задержаны террористы, планировавшие убийства глав силовых ведомств
Задержанные диверсанты были завербованы сотрудниками СБУ.
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В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике задержана группа террористов, которая планировала совершить убийства глав местных силовых ведомств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел ДНР.
«Задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные диверсанты были завербованы сотрудниками СБУ. При обыске у одного из них обнаружены гранаты, оружие и патроны.