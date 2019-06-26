Продэмбарго в ответ на санкции против РФ продлено на 2020 год
Постановление о продлении было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
© Фото: Jochen Tack imageBROKER.com Globallookpress
Продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции в отношении России, продлено до 31 декабря 2020 года.
Постановление, размещенное на официальном портале правовой информации, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Ранее президент страны Владимир Путин подписал указ о продлении действия продэмбарго. Оно действует с августа 2014 года и касается продукции из США, Канады, Украины, Норвегии и других стран.