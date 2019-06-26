МВД ДНР: установлены имена причастных к убийству Захарченко

Правоохранители самопровозглашенной ДНР установили имена сотрудников украинских спецслужб, которые причастны к убийству главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом заявили в пресс-службе МВД республики.

«"Швед", он же Андрей Байдала - агент пятого департамента контрразведки СБУ. Именно он отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР», - сказано в сообщении МВД ДНР.

Отмечается, что «Швед» сотрудничает с Службой безопасности Украины и курирует группу задержанных диверсантов, которых сотрудники МВД задержали по подозрению в подготовке покушений на руководителей силовых ведомств ДНР. Также по данным правоохранителей, Байдала причастен к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

По информации ведомства, за организацией терактов в республике «стоят сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины, созданного при активном участии ЦРУ Соединенных Штатов».

В пресс-службе МВД заявили, что работу по ДНР в пятом управлении организует второй отдел.

«Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений в Донбассе. В частности, можно отметить Сергея Моторина, выходца из Донбасса», - говорится в сообщении.

В МВД утверждают, что «именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко». Теракты, по словам сотрудников ведомства, «совершают не сами, а руками своих агентов».