«С загрязнениями справляется»: в РАН ответили на сообщения о токсичной воде Байкала

Вода на глубине озера Байкал все еще чистая. Об этом рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

На Всероссийском водном конгрессе директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что воду из озера в скором времени нельзя будет пить из-за токсинов, появление которых провоцируют бактерии. Данилов-Данильян же считает, что загрязнения касаются только мелководья, откуда воду для питья не берут.

«Байкальскую воду берут из основного объема, из глубины, как минимум, 20 метров», - заявил он.

По его словам, эта вода не предназначена для постоянного употребления - в ней нет необходимых минеральных солей. Данилов-Данильян добавил, что она по составу приближена к дистиллированной.

«Если вы будете пить только байкальскую воду, то рано или поздно, плоховато себя почувствуете. Пока с загрязнениями глубоководный Байкал справляется, как делает это уже миллионы лет», - цитирует РИА Новости научного руководителя Института водных проблем РАН.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что поток туристов на Байкал могут ограничить для сохранения экологической обстановки.