Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский

Гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский утонул. Об этом говорится на форуме поклонников группы.

«Последний гитарист "Песняров" до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны», - сказано в сообщении.

В ансамбле музыкант выступал с 1996 по 2003 годы, до момента распада коллектива.

Прощание с Ивановским пройдет в Минске 26 июня в ритуальном зале по адресу: улица Ольшевского, 12.

Аркадий Ивановский родился в 1959 году. С 1982 года работал в разных филармониях и коллективах, в том числе в ВИА «Тоника», в оркестре Михаила Финберга, в ансамбле песни и танца Вооруженных сил Белоруссии. С 2004 года Ивановский преподавал в Институте современных знаний имени Широкова.