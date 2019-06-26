МВД: против «лимонадного отравителя» в Москве возбудили семь уголовных дел

Семь уголовных дел было возбуждено в отношении мужчины, травившего газировкой прохожих в центре Москвы. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемому вменяют кражу, грабеж и разбой.

«В ходе предварительного расследования четырех уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 (кража) и 162 (разбой) УК РФ, по обстоятельствам хищений имущества граждан на Хохловской площади города Москвы, полицейскими на данный момент установлены 11 потерпевших», - сообщила Волк.

Кроме того, по результатам проверок были возбуждены еще три уголовных дела, два из которых по статье 162 УК РФ, одно – по статье 161 (грабеж) УК РФ. То есть, общее количество уголовных дел в отношении подозреваемого в отравлении москвичей равно семи.

В полиции отметили, то для предварительного расследования дел была сформирована специализированная следственно-оперативная группа УВД по ЦАО ГУМВД России по Москве. Проведение расследования курирует лично начальник УВД генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.

«Следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавила Волк.

Ранее сообщалось, что московские правоохранители задержали в Басманном районе подозреваемого в отравлении людей газировкой и краже их вещей. Промышлял злоумышленник в районе Чистых прудов в столице. Изначально сообщалось о 24 жертвах действий «лимонадного отравителя».