Депутаты подрались в грузинском парламенте

Депутаты правящей партии «Грузинская мечта - демократическая Грузия» и оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия - движение за свободу» устроили потасовку в зале заседаний парламента.

Ситуация накалилась после того, как председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что беспорядки в Тбилиси ночью 20 июня спровоцировала оппозиция.

«Я говорю о политической ответственности. О том, что произошло в тот вечер, те выбитые глаза, несчастье нескольких людей. С чего все это началось? Кто призывал? Кто указывал рукой и кто осуществлял насилие над мнением тех людей, что они обязательно должны были взять парламент штурмом, и чему это служило? Они вошли бы в парламент и продолжили парламентскую деятельность, или что? Они хотели переворота в стране», - цитирует Мдинарадзе Sputnik Грузия.

Сначала между депутатами началась словесная перепалка, затем она переросла в потасовку.

20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Причиной стало то, что на заседании Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов, стоящий во главе этой организации, на самом мероприятии сидел в кресле главы законодательного органа. Против протестующих был применен слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек. В связи со сложившейся ситуацией президент России Владимир Путин запретил авиакомпаниям РФ полеты в Грузию с 8 июля.