Разработчик рассказал об экипировке солдата будущего «Ратник-3»

ЦНИИТОЧМАШ предложит Министерству обороны РФ идеи по концепции экипировки «Ратник» осенью текущего года. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор Альберт Баков.

«По этой работе закончены НИР (научно-исследовательские работы - прим. ред.), и, соответственно, мы видим, что есть возможности создания новых материалов или вообще новых методик управления и жизнеобеспечения», - сказал Баков.

Он подчеркнул, что над экипировкой работает сразу несколько предприятий Госкорпорации «Ростех».

«Надеюсь, к сентябрю, мы сведем воедино и определиться с тем, какие ОКРы (опытно-конструкторские работы - прим. ред.) мы будем предлагать Минобороны. Потому что каждый ОКР очень серьезное решение», - добавил Баков.

Главная цель создания «Ратника» - повышение боевой эффективности и выживаемости на поле боя отдельно взятого солдата. Это достигается путем применения специальных материалов, систем навигации и ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего.

Впервые перспективную экипировку показали на авиасалоне «МАКС-2011», а испытания состоялись годом позже на полигоне Алабино. «Ратник» разрабатывался на основе экипировки «Бармица». В начале 2015 года первые образцы поступили в Вооруженные Силы РФ. Экипировкой были полностью оснащены соединения спецназа Центрального военного округа, позже – снайперы российской военной базы в Армении и морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Ежегодно ВС России получают по 50 тысяч комплектов экипировки.