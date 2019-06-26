После массового отравления водой под Краснодаром возбуждено уголовное дело

На Кубани возбуждено уголовное дело об оказании опасных услуг в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой. Следователями были изъяты образцы воды для того, чтобы провести исследования, говорится на сайте Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

В сообщении сказано, что в Краснодаре по факту отравления жителей одного из поселков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса России (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным СК, с 24 по 25 июня в медучреждение с подозрением на отравление обратились 24 жителя поселка Краснодарского, 13 из которых - дети в возрасте от 1 года 10 месяцев до 14 лет, они были госпитализированы. В настоящее время десять несовершеннолетних находятся в больнице, где им оказывается врачебная помощь.

Состояние пострадавших людей оценивается как стабильно удовлетворительное.

«Изъяты образцы воды, которые направлены на исследование», - говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что ветка водопровода, которая питает дома жителей поселка, где зафиксированы случаи отравления, отключена. До окончания процедуры, которая может длиться до трех дней, централизованное водоснабжение приостановлено. Власти города организовали подвоз воды жителям поселка.