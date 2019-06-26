Движутся тучей: Астраханскую область накрыли полчища саранчи

Огромный рой саранчи атаковал Астраханскую область. Нескончаемое полчище насекомых в небе и на земле удалось запечатлеть на видео на подъезде к Астрахани автомобилистам, двигавшимся по областной трассе.

Миллион, если не больше, насекомых надвигается плотным облаком, которое издалека напоминает густой черным дым.

«Я думала, где-то пожар. Как будто дым идет», - комментируют видео сидящие в машине. «Тысячи воинов саранчи ведут свое наступление на Астрахань», - прокомментировали видео в паблике «Подслушано Астрахань».

Как сообщает РИА Волга, за несколько дней до этого саранча сбивалась в стаи в Наимановском районе. Теперь она встала на крыло. Кроме того, отмечает агентство, насекомые уже несколько недель лютуют в Волгоградской области. Там они осели не только на полях, но и в самом городе-герое.