В МИД заявили, что Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Россия примет компенсационные военные меры в случае реализации угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, попытки продемонстрировать происходящее как военно-политический ответ на действия Москвы «носят характер пропагандистской акции» с дезинформацией мирового сообщества.

«Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придется принимать компенсационные военные меры», - цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что в последние годы страны НАТО взяли на вооружение идеологию двойного подхода к отношениям с РФ - это сдерживание в сочетании с диалогом, если у альянса есть интересы.

«Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО, калибровать, очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом, которую продвигают члены этой организации», - пояснил высокопоставленный дипломат.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придется ответить «мерами», если РФ не вернется к выполнению ДРСМД, на «спасение» которого ей дали пять недель.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва зеркально ответит на решение США и также приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в неоправданную гонку вооружений.

Тем временем, в Совете Федерации единогласно поддержали закон о приостановке участия России в ДРСМД.