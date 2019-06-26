В Совфеде одобрили закон о приостановке участия РФ в ДРСМД

В Совете Федерации единогласно поддержали закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Проект был внесен на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно документу, наша страна приостанавливает действие ДРСМД. Кроме того, в тексте уточнено, что решение о возобновлении участия России в договоре примет глава РФ. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, передает ТАСС.

США и Советский Союз заключили договор 8 декабря 1987 года. В феврале этого года Штаты в одностороннем порядке решили выйти из ДРСМД. Причиной стал отказ Россией уничтожить ракету 9М729. Ее дальность действия якобы превышала установленные ограничения. В Москве обвинения назвали необоснованными. Владимир Путин подписал указ, приостанавливающий выполнение договора со стороны России.

Это решение поддержали и депутаты Госдумы РФ. «За» проголосовали 417 человек.