ФСБ предотвратила теракт в людном месте в Саратове

Сотрудники ФСБ РФ в Саратове предотвратили подготовку теракта, который планировался членом запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в местах массового пребывания граждан. Об этом говорится в пресс-релизе ЦОС ФСБ России, поступившем в распоряжение «Звезды».

Гражданин России дал присягу главарям террористических структур и действовал по их указанию, он приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Для синтезирования взрывчатых веществ мужчина оборудовал в одном из гаражных кооперативов Саратова лабораторию.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. При проведении спецоперации сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.