Около 50 тысяч человек приняли участие в первом дне работы форума «Армия-2019»

Юбилейный пятый Международный военно-технический форум «Армия-2019» стартовал в подмосковном парке «Патриот» 25 июня. В первый день его работы участие в нем приняли 49422 представителя ОПК, ученых, разработчиков и испытателей образцов вооружения, военных экспертов. Об этом сообщил начальник ГУНИД МО РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

«Состав участников и гостей свидетельствует о растущем интересе к выставке как на российском, так и на международном уровне», - заявил он.

В этом году в церемонии открытия форума приняли участие представители 120 иностранных военных делегаций - всего 540 человек.

Выросло и количество иностранных компаний, представленных на «Армии-2019». Если в 2016 году участие приняли 58 предприятий и холдингов, в 2017 году - 78, в 2018 году - 84, то в этом году число участников составило 101.

«Представители 120 иностранных государств приняли участие в пленарном заседании под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова "Международный военно-технический форум "АРМИЯ": объединяем мир, сохраняем будущее". В мероприятии также участвовали руководители органов государственной власти и ведущих предприятий промышленности, научных организаций, вузов и главы делегаций иностранных государств, а также руководящий состав центральных органов военного управления и военных вузов», - рассказал Гончаров.

Он добавил, что всего в этом году в научно-деловую программу форума включили 173 научно-деловых мероприятия, что на 18 больше, чем годом ранее.