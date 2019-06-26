На Камчатке произошло второе за сутки сильное землетрясение

Второе за сутки сильное землетрясение обрушилось на полуостров Камчатка. Его магнитуда составила 6,7, а эпицентр пришелся на глубину 60 километров к востоку от Усть-Камчатска.

Как сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, во вторник вечером подземные толчки от 2 до 6 баллов были зафиксированы в Усть-Камчатском и Алеутском районах края.

По информации краевого МЧС, жертв и разрушений нет. Угрозы цунами не объявлялось.

Ранее 25 июня у берегов Камчатки также было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр землетрясения находился в Беринговом море у восточного побережья на глубине 53 км.