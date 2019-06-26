Увеличилось число жертв из-за взрывов в военной части в Казахстане

Еще один человек скончался из-за взрывов в военной части в Арыси в Казахстане. Об этом сообщает Tengri News, ссылаясь на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД. Таким образом, количество жертв увеличилось до трех.

Телеканал Otyrar со ссылкой на МВД отмечает, что скончался военный, он умер в больнице Шымкента.

Ранее сообщалось о двух погибших из-за взрывов. Один из них находился в автомобиле, когда в него попал сдетонировавший снаряд. В Минздраве республики сообщили, что в больницы обратились свыше 165 человек, еще 89 были госпитализированы, 15 из них находились в реанимации. Как сообщает Tengri News, более 350 человек числятся пропавшими без вести.

Заместитель минобороны Казахстана Тимур Дандыбаев рассказал, что в воинской части на юге Казахстана произошло порядка 50 взрывов.

Взрывы в Арыси продолжались свыше суток с утра 24 июня после пожара на складе в воинской части. В городе ввели режим ЧС и эвакуировали оттуда почти 45 тысяч человек.