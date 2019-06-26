Уникальную защитную маску презентовали на «Армии-2019»

Уникальную полумаску-респиратор показали на пятом международном форуме «Армия-2019». Она может работать от автономного источника питания.

Маску изготавливает Раменский приборостроительный завод. Разработка концерна «Радиоэлектронные технологии» эффективна против любых типов микроорганизмов, бактерий, вирусов, летучих органических соединений и неприятных запахов органической природы. Ее можно использовать в медицине, фармацевтике, области горнодобывающей, пищевой промышленности, а также металлургической и химической отраслях.

«В основе новой разработки уникальная технология "ТИОКРАФТ", которая сочетает механическую фильтрацию органических загрязнителей с последующей их инактивацией в присутствии мягкого ультрафиолетового излучения и катализатора на основе фотокаталитического элемента», - цитирует ТАСС сообщение КРЭТ.

Стартовал второй день «Армии-2019». В форуме, который продлится до 30 июня, планируют принять участие 1,5 тысячи предприятий. Они покажут 27 тысяч образцов своей продукции. Все желающие ознакомиться со стендами смогут это сделать с 28 июня.