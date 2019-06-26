Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации. Напомним, они были оспорены во вторник рядом представителей ПАСЕ.

«Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены», - говорится на сайте ассамблеи.

Уточняется, что члены российской делегации получили право временно принимать участия в заседаниях ПАСЕ на тех же правах, что и другие участники ассамблеи, пока права нашей делегации не будут подтверждены. Однако российская делегация не может голосовать за свои собственные полномочия.

Напомним, 24 июня члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали за возвращение российской делегации в свой состав. 12 стран единогласно проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Среди них Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино и Турция. Тем не менее, часть парламентариев оспорила это решение. Голосование по этому вопросу должно состояться сегодня, 26 июня.