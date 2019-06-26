СКР возбудил уголовные дела по фактам ранений жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам ранений жителей Донбасса из-за артиллерийских обстрелов украинскими военными, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ")», - сказала она.

По словам Петренко, следователи фиксируют факты преступлений украинских силовиков против мирного населения Донбасса. Так, 22 июня военнослужащие ВСУ и Нацгвардии обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в Горловке. За день до этого силовики произвели обстрел поселка Веселое Ясиноватского района, в результате чего пострадали несовершеннолетняя девушка и 63-летний мужчина.

Светлана Петренко подчеркнула, что решения о прекращении огня принимались неоднократно, однако бойцы ВСУ по сей день их игнорируют.