Названо самое частое нарушение ПДД на дорогах Москвы

Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) на своей странице в Facebook назвал самое популярное нарушение ПДД на столичных улицах.

По данным организации, чаще всего московские водители игнорируют скоростной режим.

Так, с января по май текущего года в 56% случаев нарушений штрафы были выписаны по делам, возбужденным за превышение скорости.

ЦОДД предупредил, что при увеличении скорости тяжесть последствий аварий возрастает в геометрической прогрессии. Согласно статистике, у человека, попавшего под машину, которая едет на скорости 50 километров в час, шансы остаться в живых составляет от 60 до 70%, а если скорость 70 километров в час, то всего 8%.