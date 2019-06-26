Внезапно: суд отменил присвоение проспектам в Киеве имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил присвоение двум проспектам украинской столицы имен Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

По его словам, пока еще полного текста постановления суда с мотивацией нет. Вятрович рассказал, что текст будет получен через пять дней, после этого можно подать апелляцию.

В 2016 и 2017 Московский проспект и проспект генерала Ватутина в Киеве были переименованы в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Решение о переименовании киевских улиц принимал Киевский городской совет.

В годы Великой Отечественной войны Бандера и Шухевич сотрудничали с немецко-фашистскими захватчиками, воевали против Советской армии. Историки считают их виновными в массовых убийствах и пытках русских, украинцев, поляков и евреев.

С 2015 года на Украине действует ряд законов о декоммунизации. В его рамках киевские власти меняют названия, связанные с советским прошлым страны.