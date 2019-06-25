Россия исходит из того, что Путин и Трамп встретятся на G20

Москва подразумевает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита G20 в Осаке состоится. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я исхожу из того, что состоится», - цитирует Рябкова РИА Новости.

В то же время ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным пройдет 28-29 июня в японской Осаке. Они должны обсудить Иран, Украину, контроль над вооружениями и иные темы. Также у Трампа запланированы встречи с другими мировыми лидерами.