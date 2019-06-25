СМИ: подозреваемым в отравлениях газировкой людей в Москве оказался уроженец КБР

Подозреваемым серийным отравителем в Москве оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. Об этом пишет Baza.

По данным канала, Сабанова задержали в хостеле, где он арендовал спальное место. По его словам, всего он отравил около 17 человек. Однако ранее сообщалось о 24 пострадавших от отравления газировкой в центре столицы.

Московская полиция задержала подозреваемого в отравлении людей газировкой в Басманном районе. Правоохранители изъяли у мужчины свертки с белым порошком, который он, по предварительным данным, добавлял в напитки. Злоумышленник «угощал» своих жертв бесплатной газировкой, после чего грабил и скрывался.