200 военных прыгнули с парашютами на учениях «Славянское братство»

В Сербии на аэродроме «Ковин» стартовала активная фаза международных учений «Славянское братство-2019», сообщили в Минобороны РФ. Подразделения специального назначения России и Сербии выполнили задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

«Первый этап активной фазы подразумевает захват аэродрома для обеспечения переброски основных подразделений», - заявил глава российского контингента генерал-майор Алексей Наумец.

Порядка 60 военнослужащих десантировались из самолета Ил-76 на управляемых парашютах, выдвинулись к позициям условных террористов. Они уничтожили подразделения охраны и освободили заложников.

«После захвата аэродрома "Ковин" состоялось массовое десантирование основных сил коалиционного подразделения - трех боевых машин десанта БМД-2, более 75 российских и 50 сербских десантников на парашютных системах Д-10 и порядка 50 их белорусских коллег на парашютных системах Д-6», - заявил командир российского контингента.

Военные завершили разгром противника и выдвинулись в районы полигонов «Орешац» и «Пескови».

Совместные российско-сербско-белорусские учения «Славянское братство» проходят с 14 по 27 июня. В них участвуют свыше 600 военнослужащих.