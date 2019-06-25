Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ

Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Несмотря на устраивающий нашу страну результат голосования (118-за, 62-против, 10 воздержавшихся), не может не настораживать, что наши оппоненты в Ассамблее вновь попытались облить Россию грязью, приписав ей любые возможные и невозможные прегрешения против "европейских ценностей". В ход беззастенчиво пошли все без исключения мифы и фейки, в выражениях не стеснялись», - отметил Косачев у себя в Facebook.

По словам Косачева, особенно «преуспели» в данной ситуации украинцы и британцы в связке с грузинами, представив львиную долю поправок. Правда, подавляющее большинство из поправок все же провалилось.

«Что мешает испытывать удовлетворение дискуссией? Да главное - Ассамблее в очередной раз пришлось обсуждать геополитику, а не ценности. Дискуссия свелась к тому, как правильнее обращаться с "отбившейся от рук" Россией - языком ультиматумов либо выговаривая ей "в присутствии". Победила вторая точка зрения. Но до победы истины, если называть вещи своими именами, еще очень далеко. Но ради той самой истины и готова вернуться в ПАСЕ российская делегация», - написал Косачев.

Напомним, в понедельник, 24 июня, члены ПАСЕ проголосовали за возвращение России в состав Ассамблеи и пригласили российскую делегацию к работе в летней сессии. «За» высказались 118 депутатов, «против» - 62, еще десять - воздержались. На принятие документа у парламентариев ушло девять часов.