В Красноярске на ходу загорелся пассажирский автобус

В Красноярске во время движения загорелся автобус с пассажирами внутри, видео пожара опубликовано в социальных сетях.

Инцидент произошел утром на улице Октябрьская. Моторный отсек автобуса, следующего по маршруту №85, загорелся, в результате чего из задней части транспортного средства валил густой черный дым.

По словам очевидцев, никто не пострадал. Водитель высадил всех пассажиров и приступил к тушению возгорания из-за неисправной электропроводки. При этом никто из мимо проезжающих водителей не помог, на что обратил внимание один из пользователей Сети.