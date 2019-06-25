Назван простой способ повышения успеваемости ребенка

Специалисты Американской психологической ассоциации нашли причину хорошей успеваемости отличников в школе. Для этого были проанализированы данные более 112 тысяч учеников, поступивших в школу с 2000 по 2003 год, пишет MedicalXpress.

Выяснилось, что ученики, которые дополнительно занимались музыкой, показывали отличные знания и по точным предметам, включая математику, естествознание и английский язык. Дети, отдававшие предпочтение игре на музыкальных инструментах и вокалу, показывали более высокие результаты на экзаменах. При этом их занятия были фактически равны еще одному дополнительному году учебы в школе.

«Наше исследование доказывает, что фактически чем больше дети занимаются музыкой, тем лучшие знания они показывают в математике, естествознании и английском», - говорит автор исследования Питер Гузуасис.

По словам Гузуасиса в настоящее время принято сосредотачивать учеников именно на отдельных точных науках, но ирония в том, что занятия музыкой могут улучшить все академические достижения в целом. 13% из 112 тысяч учеников, успеваемость которых проанализировали ученые, играли в музыкальных ансамблях, занимались игрой на классическом фортепиано, в оркестрах, джаз-бэндах, увлекались хоровым пением и джазовым вокалом.