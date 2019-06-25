В NASA рассказали о нештатной ситуации при посадке «Союза-МС11»

При возвращении на Землю 59-й экспедиции с МКС 25 июня произошла нештатная ситуация. Об этом сообщили в NASA.

По данным космического агентства, инцидент произошел после того, как космический корабль «Союз-МС11» отстыковался от МКС и сошел с орбиты. Нештатная ситуация случилась с двигательной установкой.

«Произошел отказ основного коллектора (комплект топливных баков с магистралями и клапанами) двигательной установки корабля», - цитирует NASA РИА Новости.

После отказа основного коллектора автоматическая система перешла на резервный, и корабль благополучно приземлился в Казахстане.

Напомним, на борту «Союза-МС11» находились российский космонавт Олег Кононенко, а также астронавты Давид Сен-Жак (Канада) и Энн Макклейн (США). Они пробыли в космосе семь месяцев, совершив 3 264 оборота вокруг Земли. На орбите космонавты провели более 200 экспериментов, включая первое редактирование ДНК в условиях невесомости.