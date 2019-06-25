В Москве задержали подозреваемого в отравлении газировкой более 20 человек
В настоящий момент в квартире подозреваемого, которая расположена в Басманном районе, проходит обыск.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Полицейские задержали в Москве мужчину, который предлагал прохожим угоститься отравленной газировкой, после чего грабил их.
Как пишет агентство «Москва», подозреваемого задержали в Басманном районе столицы. Квартира молодого человека находится в этом же районе. В настоящее время там проходит обыск, правоохранители уже изъяли свертки с белым порошком.
Стражи порядка выясняют точное количество пострадавших от действий злоумышленника.
Напомним, ранее сообщалось, что в районе Чистых прудов в Москве 24 человека отравились после того, как неизвестный злоумышленник угостил их газировкой. Он травил прохожих, после чего отбирал ценные вещи и уходил.