В Москве задержали подозреваемого в отравлении газировкой более 20 человек

Полицейские задержали в Москве мужчину, который предлагал прохожим угоститься отравленной газировкой, после чего грабил их.

Как пишет агентство «Москва», подозреваемого задержали в Басманном районе столицы. Квартира молодого человека находится в этом же районе. В настоящее время там проходит обыск, правоохранители уже изъяли свертки с белым порошком.

Стражи порядка выясняют точное количество пострадавших от действий злоумышленника.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе Чистых прудов в Москве 24 человека отравились после того, как неизвестный злоумышленник угостил их газировкой. Он травил прохожих, после чего отбирал ценные вещи и уходил.