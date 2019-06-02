Прервавшая финал Лиги чемпионов модель в купальнике выходит замуж за россиянина

Американская модель Кинси Волански, привлекшая к себе внимание на финальном матче Лиги чемпионов, получила предложение руки и сердца от своего молодого человека. Напомним, Волански удивила публику, выбежав на поле во время первого тайма в одном купальнике.

Избранником девушки стал российский пранкер Виталий Здоровецкий. О желании связать себя узами брака молодой человек заявил в своем Twitter.

«Не могу дождаться, когда женюсь на тебе», - пишет он.

Интересно, что сам Здоровецкий также один раз выбегал на поле во время игры. Это случилось на финальном матче чемпионата мира 2014 года между сборными Германии и Аргентины.

Заключительная встреча Лиги чемпионов прошла в Мадриде 1 июня. Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Тоттенхэм Хотспур», что обеспечило им победу в турнире.