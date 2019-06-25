Актеры МХАТа попросили Путина вернуть пост худрука Дорониной

Артисты МХАТ имени Горького записали видеообращение к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию с экс-худруком театра Татьяной Дорониной, лишенную своих полномочий.

Актеры заявили, что президент театра Доронина в нарушение приказа Минкульта была лишена всех полномочий, в частности влияния на репертуар и художественную политику театра.

«МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку, классический репертуар замещается спектаклями низкого художественного уровня. Просим вас лично вмешаться в сложившуюся критическую ситуацию», - отмечается в обращении.

Как рассказала газете «МК» заслуженная артистка России Лидия Матасова, в декабре 2018 года Дорониной предложили стать почетным президентом театра, а должность худрука занял Эдуард Бояков. По ее словам, Татьяна Доронина согласилась на кадровые перестановки, но «на своих условиях, которые не были выполнены». Спустя два месяца ей вручили бумаги, согласно которым у Дорониной нет никаких прав на творческое руководство».

По мнению Матасовой, Татьяну Доронину вынудили подписать соглашение об уходе с поста худрука МХАТа им. Горького, теперь артисты театра «будут продолжать борьбу» с нынешним руководством. В настоящее время с Бояковым не согласны около 30 человек из 88 артистов труппы.