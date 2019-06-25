В МИД Ирана заявили, что санкции США «навсегда закрывают путь для дипломатии»

Введенные Соединенными Штатами санкции в отношении руководства Ирана и военачальников навсегда закрывают путь дипломатии с Тегераном, заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

«Бесполезные санкции США против верховного лидера Ирана, а также командующих навечно закрывают путь дипломатии с доведенным до крайности правительством США», - написал он в Twitter.

По его словам, правительство Дональда Трампа «занимается уничтожением всех международных механизмов, необходимых для сохранения мира и международной безопасности».

Ранее президент США подписал указ о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Под санкции попали также восемь военачальников Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана). Решение ввести новые ограничения Трамп принял после того, как Тегеран сбил американский разведчик-беспилотник.