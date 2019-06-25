В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Еревана и Баку

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить из аэропортов Баку и Еревана, а также турецкого Трабзона бесплатные шаттлы в Грузию для россиян. Свое предложение он представил минэкономики и представителям туристического сектора, сообщает грузинский Первый канал.

«Тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах, в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию», - сказал он.

По словам Алавердашвили, для окончательного решения будет подключен МИД Грузии. Он отметил, что владельцы крупных гостиниц грузинской столицы получили массу звонков от россиян с просьбой найти альтернативные пути для посещения Грузии.

Кроме того, добавил глава ассоциации гостиниц и ресторанов страны, обсуждался вопрос назначения чартерных рейсов. Он отметил, что некоторые страны уже выразили к этому готовность, среди них - Украина и Казахстан.

Эксперты оценивают ущерб для экономики Грузии в случае полного прекращения авиасообщения с РФ в 750 млн долларов.

Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ в Грузию с 8 июля. Также туроператорам рекомендовано не продавать путевки в эту страну.

Днем ранее в Тбилиси прошли акции протеста, в результате которых демонстранты пытались взять штурмом здание парламента Грузии. Активисты выступили против участия делегатов из РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Всего пострадало 240 человек.