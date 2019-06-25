Директор Росгвардии провел прием выпускников военных вузов

В Центральном аппарате Росгвардии состоялся торжественный прием директора Федеральной службы войск национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова выпускников высших военных учебных заведений.

В мероприятии приняли участие представители руководства Росгвардии, военнослужащие и сотрудники ведомства. Среди приглашенных на торжественный прием более 150 офицеров и генералов Росгвардии, окончивших в нынешнем году Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил, Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации», Саратовский, Санкт-Петербургский, Новосибирский и Пермский военные институты войск национальной гвардии.

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, обращаясь к гостям и участникам мероприятия, отметил, что в нынешнем году выпускниками военных учебных заведений стал 261 офицер, из которых 78 окончили обучение с дипломами с отличием. Ряды офицерского корпуса войск национальной гвардии пополнили 752 лейтенанта, в числе которых 20 выпускников военных институтов Росгвардии, удостоенных чести принять участие в приеме президента Российской Федерации 27 июня в Кремле.

Генерал армии Виктор Золотов выразил слова благодарности руководителям вузов и преподавателям, поздравил офицеров с успешным окончанием учебы и началом нового этапа в их профессиональной карьере.

«Ваша прямая обязанность - сделать из подчинённых профессионалов военного дела, воспитать их настоящими патриотами, грамотными и ответственными специалистами. И конечно, вы должны во всем служить примером, нравственным авторитетом для солдат и сержантов, беречь честь мундира и высокий статус офицера Росгвардии», - сказал глава ведомства, обращаясь к выпускникам.

Директор Росгвардии подчеркнул, что офицеров-выпускников ждет трудная, но вместе с тем интересная служба, которая потребует полной самоотдачи, высочайшей дисциплины, требовательности к себе и подчиненным. Генерал армии Виктор Золотов выразил уверенность, что выпускники высших военных учебных заведений будут безупречно выполнять воинский долг, честно и преданно служить Отечеству.

В ходе торжественного приема глава ведомства вручил награды и ценные подарки офицерам, окончившим военные вузы в нынешнем году на отлично.