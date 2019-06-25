Украинскому блогеру Шарию отказали в регистрации на выборы в Раду
Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия Украины на основании документов, предоставленных блогером.
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Украинский видеоблогер Анатолий Шарий не сможет стать кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК Украины после заседания, прошедшего 24 июня.
«Наличествующие у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта его (Шария. - Ред.) проживания на Украине в течение последних пяти лет», - цитирует заявление ЦИК телеканал NewsOne.
Решение отказать в регистрации Шарию поддержали 14 членов комиссии.
Ранее 14 июня Минюст Украины зарегистрировал партию блогера под названием «Партия Шария», который пообещал своими политическими силами наказывать представителей предыдущей власти.
Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля.