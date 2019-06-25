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«Не будем думать о зиме»: синоптики назвали самые жаркие дни лета

Василиса Морозова
06:48 25.06.2019
Поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз в «деятельный слой суши».
«Не будем думать о зиме»: синоптики назвали самые жаркие дни лета
© Фото: Sergey Smirnov, Global Look Press

На территории России самые жаркие дни лета наступят в конце июля - начале августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал синоптик «Российской газете», день летнего солнцестояния прошел, а значит, вскоре световой день будет уменьшаться. Однако все лето еще впереди, уверяют в Гидрометцентре.

«По климату самые жаркие дни в средней полосе - это 31 июля и 1 августа. Если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа», - сказал Вильфанд.

По его словам, поверхность земли нагревается от Солнца и медленно передает тепло ниже в «деятельный слой суши», который прогреется только после 20 июля. После этого почва начнет отдавать свое тепло атмосфере.

Как рассказал синоптик, в приморских городах – Ялте, Сочи, Анапе, Владивостоке – самое жаркое время года – это август, а именно вторая его половина.

«Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди, так что не будем думать о том, что мы вновь начали приближаться к зиме», - заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что в столицу и еще ряд регионов Центральной России придет осенняя погода, столбики термометров упадут на 20 градусов из-за североатлантического циклона.

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