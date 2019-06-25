Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Борьба за жизнь Бари Алибасова ТЕГИ

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Валентина Пескова
06:39 25.06.2019
По мнению медиков, если бы у Алибасова действительно был ожог пищевода, он сейчас питался бы через трубочку.
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press

Медицинские специалисты усомнились, что у продюсера Бари Алибасова действительно случился ожог пищевода, после того, как он якобы по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. По словам врача-гастроэнтеролога Виталия Румянцева, в отравлении основателя группы «На-На» есть много нестыковок. И если бы у него действительно был заявленный ранее диагноз, его бы не выписали так быстро.

«Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют. При таком диагнозе через две недели домой не уходят», - цитирует специалиста сайт «Комсомольской правды».

По предположению медика, история с отравлением - «абсолютная липа», а в НИИ Склифосовского продюсер лежал совсем по другим причинам. К тому же то, как сейчас питается Алибасов, совсем не вяжется с тяжелым отравлением.

«Видимо, нет этого диагноза, это выдумки! При таком ожоге он должен кормиться через гастростому - трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие - а его нет», -  говорит Виталий Румянцев.

Историю с потерей памяти у продюсера прокомментировал анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. По его словам, потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, даже если пациент проведет в таком состоянии пять суток.

«Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал - все восстановились нормально, никакой амнезии не было», - говорит медик.

К тому же, Бари Каримович не выглядит исхудавшим после выписки, а его голос нисколько не изменился, что было бы, если бы на его связки оказало губительное действие химическое средство.

Напомним, как говорилось ранее, Бари Алибасов 4 июня якобы случайно выпил жидкость для прочистки труб. В результате несчастного случая он получил ожоги пищевода, желудка, кишечника и дыхательных путей. Алибасов несколько дней провел в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в состоянии медикаментозного сна.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата25.06.2019, 05:57
Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата24.06.2019, 22:11
Особенности новых модификаций пистолета Лебедева раскрыли в «Калашникове»
Дата24.06.2019, 08:57
Женский взгляд: история летчицы-штурмана, прошедшей Войну в женском авиаполку
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Борьба за жизнь Бари Алибасова
06:39 В стране и мире
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
05:33 В стране и мире
Алибасов-младший рассказал о планах на квартиру отца
18:00 В стране и мире
Видео
«Чуть не умер от уколов»: опубликовано видео конфликта Алибасова с лечащим врачом
14:10 В стране и мире
Видео
Алибасов записал первое видеообращение после отравления
12:45 В стране и мире
Стало известно о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:11 В стране и мире
Видео
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть пост худрука Дорониной
06:48 В стране и мире
«Не будем думать о зиме»: синоптики назвали самые жаркие дни лета
06:27 В стране и мире
Видео
15 человек находятся в реанимации после взрывов в Казахстане
05:58 Армия
Видео
Новый электромобиль «Калашников» могут отдать на тест Ричарду Хаммонду
05:50 В стране и мире
Видео
Экипаж МКС вернулся на Землю после семи месяцев полета
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В России приступают к проектированию перспективного военного транспортника
Тысячи неопубликованных фото теракта 9/11 случайно нашли в Нью-Йорке
Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба
Спасатели рассказали подробности об аварии под Самарой, в которой погибла певица
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft за всю историю
Видео
Четверть века спустя: как Россия остановила грузино-абхазский конфликт
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.