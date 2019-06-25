Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Медицинские специалисты усомнились, что у продюсера Бари Алибасова действительно случился ожог пищевода, после того, как он якобы по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. По словам врача-гастроэнтеролога Виталия Румянцева, в отравлении основателя группы «На-На» есть много нестыковок. И если бы у него действительно был заявленный ранее диагноз, его бы не выписали так быстро.

«Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют. При таком диагнозе через две недели домой не уходят», - цитирует специалиста сайт «Комсомольской правды».

По предположению медика, история с отравлением - «абсолютная липа», а в НИИ Склифосовского продюсер лежал совсем по другим причинам. К тому же то, как сейчас питается Алибасов, совсем не вяжется с тяжелым отравлением.

«Видимо, нет этого диагноза, это выдумки! При таком ожоге он должен кормиться через гастростому - трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие - а его нет», - говорит Виталий Румянцев.

Историю с потерей памяти у продюсера прокомментировал анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. По его словам, потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, даже если пациент проведет в таком состоянии пять суток.

«Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал - все восстановились нормально, никакой амнезии не было», - говорит медик.

К тому же, Бари Каримович не выглядит исхудавшим после выписки, а его голос нисколько не изменился, что было бы, если бы на его связки оказало губительное действие химическое средство.

Напомним, как говорилось ранее, Бари Алибасов 4 июня якобы случайно выпил жидкость для прочистки труб. В результате несчастного случая он получил ожоги пищевода, желудка, кишечника и дыхательных путей. Алибасов несколько дней провел в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в состоянии медикаментозного сна.